Gasgebrechen in Rust - Umgebung musste evakuiert werden

Ein Arbeiter hatte zuvor irrtümlich eine Gasleitung durchtrennt. Dieser hatte in der Folge großes Glück, dass es nicht zu einer Explosion gekommen sei, so die Freiwillige Feuerwehr Rust, denn die Menge des ausgetretenen Gases sei zu hoch dafür gewesen.

Dennoch bestand im Umkreis von 20 bis 30 Metern ein hohes Risiko, ein einzelner Funke hätte genügt, so Abschnittsbrandinspektor Christoph Freiler gegenüber der APA: „Ein Funke durch einen falschen Schritt hätte für eine Explosion gereicht.“ Sämtliche elektrische Geräte in der Nähe mussten daher aus Sicherheitsgründen abgedreht werden. Neben drei Feuerwehren rückte auch die Energie Burgenland an, um das Gas abzusaugen. Nach drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.