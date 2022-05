Feuerwehreinsatz Storchenküken in Rust aus Dachrinne gerettet

E in Storchenbaby ist am Mittwochnachmittag in Rust in einer Dachrinne gelandet. Die Feuerwehr konnte es mittels Drehleiter retten, berichtete die Stadtfeuerwehr Eisenstadt, die zur Unterstützung ausgerückt war.