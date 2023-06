Gute Stimmung im Schützener Feuerwehrhaus

Die Feierlichkeiten erstreckten sich über zwei Tage: Am Samstag wurde das Fest durch eine „Blaulichtparty“ mit der Gruppe „Kaisermischung“ eröffnet. Im Feuerwehrhaus in Schützen kam es am Sonntag zu einer Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen mit dem Musikverein. Die Freiwillige Feuerwehr Schützen, darunter auch Bürgermeister Roman Zehetbauer (ÖVP), konnte sich über zahlreiche Gäste freuen.