Action-Day begeistert viele Kinder

Am vergangenen Samstag kamen am Spielplatz in Zagersdorf zahlreiche Kinder zusammen, um mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt ein echter Feuerwehrmann zu sein. Durch einige Stationen, wie Feuer löschen und Zielschießen mit Schläuchen, zeigte die Zagersdorfer Feuerwehr, vorne an Feuerwehrkommandant Johann Schaffer, den vielen jungen Gästen die wichtigen Aufgaben ihrer Arbeit.