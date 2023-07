Ruster Feuerwehr musste LKW und Boot bergen

Eine Bootsbergung und eine LKW-Bergung innerhalb von knapp 48 Stunden beschäftigten zwischen Sonntag und Dienstag die FF Rust. Am Sonntag musste die Feuerwehr ausrücken, da ein Segler wegen des starken Winds vom Kurs abgekommen war, die Fahrtrinne verließ und daraufhin im Schlamm am Schilfrand steckenblieb. Die Feuerwehr befreite den Segler per Motorboot aus seiner misslichen Lage.

Am Dienstag dann gleich der nächste Bergungs-Einsatz. In der Raiffeisenstraße war ein LKW durch den Asphalt gebrochen und blieb mit dem rechten Vorderreifen in einem Sinkloch hängen. Die ausrückenden Einsatzkräfte mussten für die Dauer des Einsatzes die Straße sperren und in mühevoller Arbeit befreien. Zuerst musste das Loch vergrößert werden, der LKW „aufgepackelt“ und schließlich mit Druckluft angehoben werden.

Die FF Rust rückte aus. Foto: FF Rust