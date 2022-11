Bezirk Eisenstadt: Schuldenstand der Gemeinden sank deutlich

Werbung

Insgesamt klaffte im Bezirk mit Ende 2020 ein Minus von knapp 500.000 Euro in der Statistik, Ende 2021 stand bereits ein gleich hohes Plus in der Bilanz. Die Gemeinden bauten zudem im letzten Jahr viele Schulden der Coronajahre wieder ab.

Foto: BVZ

Die gegenteilige Entwicklung lässt sich bei der Pro-Kopf-Verschuldung beobachten. Hier sank im Vorjahr die Schuldenlast, die statistisch gesehen jeder Bewohner des Bezirks zu stemmen hat, um 900 Euro auf etwa 3.000 Euro. Gründe dafür sind etwa die guten Tourismuszahlen im Vorjahr und der Aufschwung am Wirtschaftsstandort und am Arbeitsmarkt nach dem Krisenjahr 2020. Langzeitvergleiche sind wegen geänderter Berechnungsmethode kaum möglich.

Am besten stehen bei der freien Finanzspitze die Gemeinden Neufeld (977.533 Euro) und St. Margarethen (935.692 Euro) da. Schlechter schaut es dagegen etwa in Großhöflein aus, wo nur 27.144 Euro unterm Strich stehen.

Durchwachsen auch der Finanzbericht in Wimpassing: Platz drei der geringsten Finanzspritze und die zweithöchste Schuldenquote pro Kopf im Bezirk bedeuten nicht gerade viel finanziellen Spielraum. „Schulden-Kaiser“ im Bezirk ist Rust mit 3.052 Euro. Dort betont man stets, dass man zwar Schulden, aber auch genügend Vermögenswerte hat. Zudem hat Rust die Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr um etwa 900 Euro reduziert — ebenfalls Platz eins.

