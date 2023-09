Weinlese in der Volksschule Mörbisch

„Der Schulweingarten hat wieder besonders viele, sehr schöne Früchte hervorgebracht“, freut sich Direktorin Luise Feiler über einen guten Jahrgang.

Gemeinsam mit Klassenlehrerin Judith Bischof waren die Kinder der 3. Klasse im Weingarten unterwegs, haben fleißig angepackt und lernten die wichtigste Pflanze im Burgenland hautnah kennen. Natürlich wurde das Traubenmaterial auch gleich einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen – also gekostet.

„Es war ein lehrreicher Tag, an dem die Kinder viel über die Natur und den Weinbau gelernt haben“, so Feiler abschließend.