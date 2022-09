Flowtrail und Pumptrack Funpark Hornstein feierte Eröffnung

M it einer Eröffnungsfeier wurden vier von sechs Anlagen des Funparks Hornstein am Sonntag der Bevölkerung übergeben. Am Programm standen dabei auch ein Beachvolleyball-Turnier und ein Skatecontest. Auch der neue Pumptrack und der Flowtrail sind mittlerweile bereits einsatzbereit und werden bereits eifrig genutzt.