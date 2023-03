Werbung

„Es ist wirklich unglaublich, was innerhalb eines Jahres an Müll anfällt“, konnte es Bürgermeister Thomas Tiwald (ÖVP) kaum glauben. Umso erfreuter zeigte sich der Ortschef am regen Interesse an der Frühjahrsputz-Aktion in der Gemeinde: „Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist für einen relativ kleinen Ort wie unseren schon beachtlich.“ Nach getaner Arbeit wartete als Dank ein gemeinsamer Imbiss auf die Helferinnen und Helfer.

Auch die Jüngsten waren mit Feuereifer bei der Sache. Foto: zVg

