Stürmischer Frühjahrsputz in Trausdorf .

Auch heftige Windböen hielten vergangenen Samstag die zahlreichen fleißigen Helferinnen und Helfer nicht von der Teilnahme an der alljährlichen Flurreinigung in Trausdorf ab. Von Bürgermeister Andreas Rotpuller (SPÖ) in sechs Gruppen eingeteilt, trotzte Jung und Alt dem ungemütlichen Wetter und sammelte unermüdlich Müll ein. Tatkräftige Unterstützung gab es dabei auch heuer wieder von den Trausdorfer Dieselbrüdern.