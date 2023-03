Folgenschwerer Unfall Umgekippter LKW: Eisenstädter Ostausfahrt gesperrt

Ein umgestürzter LKW sorgt für eine mehrstündige Sperre der Eisenstädter Osteinfahrt. Foto: MonatsrevueThomas Lenger

E in LKW ist am Dienstagnachmittag in Eisenstadt, auf der Neusiedler Straße, von der Fahrbahn abgekommen und seitlich umgestürzt. Die komplette Ostausfahrt ist gesperrt, der Verkehr wird über St. Georgen umgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verzögerungen.