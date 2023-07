„Poljanci“: Erste Gruppenreise seit Corona

Gemeinsame Auslandsaufenthalte waren für die „Poljanci“, die im Vorjahr ihr 45-jähriges Bestehen feierten, längst eine liebgewordene Tradition. Zuletzt war man im Sommer 2019 in Italien und Frankreich unterwegs - doch dann kam Corona. Nach längerer Pause war daher heuer die Freude umso größer, als man Anfang Juli für neun Tage nach Kroatien und Montenegro aufbrach.

Rund 40 Personen - Gruppenmitglieder, Partner, Freunde, Kinder - reisten mit, Ziel der Tour war das 21. Internationale Folklorefestival in Budva, Montenegro. Beim von der World Festival Association (WOFA) organisierten Event nahmen mehrere hundert Teilnehmer etwa auch aus Litauen, Bulgarien, Moldawien, Ungarn oder Kroatien teil. Die von den „Poljanci“ präsentierten Tänze und Volkslieder seien beim Publikum sehr gut angekommen, freute sich Angelika Kornfeind, auf deren Anregung hin die „Poljanci“ einst gegründet worden waren.

Den Reisenden blieb aber auch genügend Zeit für Freizeitspaß oder das Besichtigen kultureller Sehenswürdigkeiten. So wurde in Kroatien etwa Split, Dubrovnik und Šibenik sowie in Montenegro unter anderem Kotor ein Besuch abgestattet, letzte Station auf dem Heimweg waren die Plitvicer Seen.