Riesengaudi am Neufelder See

Vollbild

FB

Carolina, Martin, Leona, Marco, Sophie, Philipp Michi und Sabrina. Niklas, Elias und Ervin verfolgten das 24-minütige Feuerwerk über dem Neufelder See. Habza, Luca, Marvin, Anna und Peter checkten die Fahrgeschäfte am Seefest in Neufeld aus. Die Polizeiinspektion Neufeld um Sandra Trinkl, Jürgen Katter, Manfred „Herzilein“ Krajasich und Alexander Lechner sorgte beim Seefest für Sicherheit. Im Bild mit Bürgermeister Michael Lampel.

1 /7