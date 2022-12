Die erste Kerze brennt bereits: Adventmärkte im Bezirk Eisenstadt

Vollbild

Manuel Schmit, Nicole Solleder, Anja Gerdenitsch, David Reinprecht, Christof Schwarz und Alexander Hanifel bei der Eröffnung der Oggauer Adventmeile. Simon Killian, Nick Allen und Valentin Pasterk schmissen die Bar am Eisenstädter Christkindlmarkt. Beim Charity Glühweinstand in Hornstein. Unternehmer Alfred Söls, Organisator Dragan Martinovic und Extremläufer sowie MOKI-Botschafter Martin Trimmel. Die Großhöfleiner Kids freuten sich mit Alexander Steiner, Dragan Kunkic, Franz Bauer, Barbara Neuhser und Vanessa Sommer über den Besuch des Nikolo. Stefan Zeitler, Michael Schoiswohl, Dagmar Thiel und Michelle schoiswohl gönnten sich einen Glühwein zum Aufwärmen. Ilse Denk und Franz Eitler mit Martina, Martin und Alina Tanzler am Christkindlmarkt in St. Margarethen. Vizebürgermeister Jürgen Jakob, Mönichkirchens Vize Martin Tauchner, Barbara Schneider, Dagmar Thiel, die Bürgermeister Andreas Graf (Mönichkirchen) und Eduard Scheuhammer (St. Margarethen) sowie Ortsparteichef und 2. Bürgermeister Christian Schriefl. Magdalena Jellasits, Matthias Hauer, Annika Schuster und Felix Dörflinger ließen es sich in Oggau gut gehen. Austro-Kanadier Jordan Roberts, Dominik Žák und David Trukesitz freuten sich über viele Besucher beim BBC Nord Dragonz-Glühweinstand. Die Youngster Laurenz Zimmerl, Dogus Demirel und Kris Steiger standen für den BBC Nord am Ausschank. Sebastian Kunc, Präsident des Burgenländischen Basketball Verbandes (BBV) mit Lukas Knor und Top-Scorer Kyran McClure. Petra Steiner, Nadja Klintscharova-Varionova und Stefanie Mladek beim Nikolo-Besuch der SPÖ Großhöflein. Richard Frank, Karin Vukman-Artner, Ivan Grujic, Rita Stenger, Astrid Eisenkopf, Eveline Schuller-Frank und Robert Hergovich. Vize-Bürgermeister René Pint und sein Team freuten sich auch über Besuch von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.

