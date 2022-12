Geheimtipp „Advent am Oberberg“

Vollbild

Begeisterten. Die Kinder der Volksschule Kleinhöflein sangen unter der Leitung von Birgit Tallian fast eine Stunde lang mit Weihnachtsliedern gegen die Kälte an. Im Hintergrund öffneten die „Petten“, ehemalige Verkaufsstände für Rosenkränze, ihre Läden. Hier verkaufte die Pfarre Oberberg für wohltätige Zwecke Handwerkskunst und Weihnachtsbäckerei. Richard Mikats, Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak und Christoph Kainz mit Organisator Josef Weidinger. Helmut Karner vom „Saint Martin‘s Arms“ sorgte für’s Leibliche. Atemberaubend. „Ton in Ton“ gab mit der „Mayerin“ ein Konzert in der Bergkirche. Militärmusik. Pfarrer und Militärdekan Alexander Wessely dankte Robert Steiner für den Auftritt. V.l.: Heidi Hahnekamp, Josef Weidinger, Andrea Dvornikovich, Michael Nemeth, Ruth Klinger-Zechmeister, Waltraud Bachmaier, Gerda Török, Thomas Steiner, Michael Bieber, Otto Prieler, Hermann Nährer, Istvan Deli und Werner Klikovits. Die Bergkirche war voll beim Ton in Ton-Konzert. Die Kinder der Volksschule Kleinhöflein begeisterten die Eltern und Gäste. Mit seinem Weihnachtsdorf-Charakter ist der Adventmarkt am Oberberg sicher einer der schönsten des Burgenlandes.

