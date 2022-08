Oggau: Watersplash mit Dirndlspringen .

Am Samstag fiel das Event ins Wasser, am Sonntag die Dirndl-Trägerinnen. Wegen Schlechtwetters fand in Oggau am Sonntag einen Tag verspätet der „Water Splash“ statt. Das Highlight war dabei das Dirndlspringen. Gewertet wurde dabei das beste Outfit und der stylischste Sprung vom drei Meter Turm.