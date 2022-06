St. Margarethen: Ruffini-Bühne als Premiere für die Passion Jesu

Vollbild

Die Passionsspiele wurden heuer unter dem Titel „Emmaus- Geschichte eines L(i)ebenden“ von Regisseur Alexander Wessely und Spielleiter Richard Geier inszeniert. Den Anfang machten die Reiter vom Reit- und Fahrverein St. Margarethen als römische Soldaten auf ihren Pferden. Die Kostüme für die heurigen Passionsspiele wurden von der Modeschule in Mödling entworfen und angefertigt. Jesus-Darsteller Rupert Kugler ging in seiner Rolle als Messias voll auf, agierte textsicher und begeisterte die Zuschauer für die Leidensgeschichte Jesu. Peter und Silvia Schöttel ließen sich die Premiere nicht entgehen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit seiner Verlobten Julia Jurtschak. Der ehemalige St. Margarethener Pfarrer Georg Lang (r.) mit Emmerich Waha. Auch Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch, verfolgte die Passionsspiele vor Ort. Das Team von „Zum Toni“ mit Jenny Miehl, Anna Hamm und Arash Faqiry. Landesrat Leonhard Schneemann mit Gattin Karin und Landtagspräsidentin Verena Dunst mit Ehemann Manfred am Weg zur Premiere. Alt-Bischof Paul Iby und der Bischof der Diözese Graz Wilhelm, Krautwaschl. Marcus Bleich, Patricia Gumatz, Raphael Bleich und die kleine Lena.

