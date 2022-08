Viel los beim Siegendorfer Dorffest

Vollbild

Eifrig am Werken. Ortschefin Rita Stenger (2.v.r.) am Kinderfreunde-Stand mit Obfrau Ute Pointner, Isabell Grafl und Martin Schlögl (v.l.). Rüstiger Festgast. Die 93-jährige Agnes Prikoszovits mit Sohn Hans, Julia Jandrinits, Christian Rotpuller und Stefan Porics (v.l.). Entspannte Runde. Altbürgermeister Rainer Porics (2.v.r.) mit Gattin Ulli (2.v.l.) und den Töchtern Jutta und Caroline (jeweils vorne) sowie Verena und Mario Horvath. Stolz auf seinen Gewinn. Leo Hoffmann war erfolgreich am Schieß- und Wurfstand. Bürgermeister-Treffen. Trausdorfs Andreas Rotpuller und Siegendorfs Rita Stenger. Verschnaufpause. Gerald Szorger, Alexander Mayer, Jana Schuller, Jakob Rennhofer, Sabine Jandl, Tobias Mihalits, Philipp Kaiser und Luca Erdt am vor allem am Abend sehr gefragten Stand der SJ. Traute Eintracht. Die Geschwister Jochen und Nina Szorger.

