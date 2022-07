Winzerkirtag 2022 wurde feierlich eröffnet

Vollbild

Rauschendes Fest. Bis spät in die Nach hinein wurde am Eröffnungswochenende des Winzerkirtags gefeiert. Er ist von 16 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag endet er mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr. Überparteilich. Thomas Steiner, Yasmin Dragschitz, Anja Haider-Wallner und Heinz Mock. Vizebürgermeister Otto Kropf, Günter Kovacs und Heinz Heidenreich mit den Weinhoheiten. Jung geblieben. Hans Skarits heißt demnächst LK- Direktor Otto Prieler in der Pension willkommen. Pate Thomas und Andrea Steiner gratulierten „Ladi“ zum Erfolg bei den Special Olympics. Aufgespielt. Weder Sturm noch Regen konnte die Winzerkapelle vom Musizieren abhalten. Royal. Weinprinzessinnen Claudia und Jasmin mit Weinbauschule-Direktorin Eva Ackerl. Auf den Winzerkirtag. Karin und Paul Kirchknopf freuten sich über starken Andrang zu ihrem Stand. Obmänner unter sich. Franz X. Lehner gratulierte Stefan Lichtscheidl zum gelungenen Kirtag. Familengeschäft. Bei Familie Glauber helfen auch schon die Jüngsten mit – und das sehr fleißig. Prost. Wolfgang Zechmeister und sein Team schenkten nicht nur Rosé aus. Neuling. Bio-Winzerin Julia Klampfer rockte mit Mann, Schwestern und Freundinnen ihr Debüt. Schwarz-Weiß. Magdalena und Stefan jun. hatten es leicht, sie hatten ja Hilfe von Martha Zeltner. Prost auf den Winzerkirtag. Bürgermeister Thomas Steiner, Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich und Kirtagsvereins-Obmann Stefan Kaiser sen. eröffneten im Beisein von Pfarrer Alexander Wessely den Kirtag nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder.

