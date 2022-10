Wolfgarten- Schulball in der Eisenstädter Orangerie .

Am vergangenen Freitag fand der Ball des Gymnasiums der Diözese unter dem Motto „Premiere, die 8. Staffel geht zu Ende“ statt. In der Orangerie tanzten die 8. Klasse – neben der klassischen Polonaise – zu den Klängen bekannter Filmmusik und verliehen zu Mitternacht die „Wolfgarten-Oscars“ in den Kategorien wie „Am verständnisvollsten“, „Am süßesten“ oder „Bester Hype-Man“.