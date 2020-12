Kunst in Siegendorfer Garten sorgen für Gesprächsstoff .

Einer aufmerksamen BVZ-Leserin ist beim Durchfahren durch Siegendorf ein Kunstobjekt in einem Garten aufgefallen. Sie fragte sich, was es damit auf sich hat und was da entstehen könnte. Mit dieser Frage und diesem Anliegen wandte sich die Leserin an die BVZ, die nun beim Besitzer nachgefragt hat.