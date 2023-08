Was steckt hinter dem Wandgemälde am ADEG Rust?

Mehrere Meter groß, auf beiden Seiten des Eingangs zur ADEG-Filiale von Wolfgang Stadlmann in Rust, ziert eine Malerei die Fassade Richtung Oggauer-Straße. „Was sind das für schöne Malereien?“, fragte ein Stammgast in der Storchenstadt die BVZ, die ihm - sehr zur Freude der BVZ - als passendste Ansprechstelle einfiel. Und: „Warum hat man sie auf einer Seite mit einem unansehnlichen Wagerl-Ständer verbaut?“

Die BVZ hat bei Stadtarchivar Wolfgang Bachkönig und Rudolf Amon vom Männergesangsverein nachgefragt. Ersterer scheint der logische Ansprechpartner, die Expertise des Zweiteren erschließt sich im Laufe des Gesprächs.

Verkauf des ehemaligen Kinos an den Männergesangsverein

„Ursprünglich“, holt der Historiker aus - berufsuntypisch nicht bis zur Römerzeit sondern nur bis in die 70er-Jahre - „war das Gebäude das Ruster Kino. In der Phase des Kinosterbens in den 70er- und 80er-Jahren musste auch dieses schließen.“ Daraufhin wurde das Gebäude veräußert, den Zuschlag bekam der 1. Ruster Männergesangsverein - der zu diesem Zeitpunkt schon auf eine hundertjährige Tradition zurückblickte. Gegründet wurde der Verein 1878.

Der 1. Männergesangsverein Assuan, die fiktive Partnergruppe des 1. Ruster Männergesangsvereins. In Assuan schlagen viele Ruster Störche ihr Winterquartier auf. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Hier hilft Musiker Amon Historiker Bachkönig aus: „Die Musiker haben das Gebäude übernommen und in Eigenregie hergerichtet. Aus dieser Zeit stammt auch das Gemälde an der Fassade der heutigen ADEG-Filiale.“ Darauf zu sehen ist neben dem Vereinsnamen auch eine Gruppe aus Musikern aus dem ägyptischen Assuan, daher der nicht gerade pannonische Kleidungsstil der Figuren.

Assuan ist nämlich eines der wichtigsten Winterquartiere für die Störche, die quasi im Sommer dem Männergesangsverein Rust (linke Seite des Gemäldes) und im Winter dem (fiktiven) Männergesangsverein Assuan (rechte Seite) lauschen können.

Erhalt des Michels-Gemäldes vertraglich gesichert

Der Künstler hinter dem Werk ist dabei niemand geringerer als Josef Michels aus der Nachbargemeinde, der erst im Frühjahr 2023 verstarb. „Herr Michels hat angeblich auch ein paar Urgesteine des Männergesangsvereins im Gemälde verewigt“, berichtet Amon.

Wieder der Historiker: „Konsum (ein Handelsbetrieb, ursprünglich Österreichs größte Konsumgenossenschaft; Anmerkung BVZ) hat in den Folgejahren zwei Filialen in Rust gekauft. Viele Gebäude dieser Größe gab es in der Stadt nicht. Die Musiker und Konsum tauschten daher Immobilien“, mit einer Zusatzzahlung für die Musiker, da das ehemalige Kino deutlich größer war als das eingetauschte Musikerheim, das bis heute besteht. So kamen die Musiker zu ihrem Heim und das Geschäft zur Wandmalerei - denn man habe vertraglich festgehalten, dass das Michels' Werk an der Fassade erhalten bleiben muss, erklärt Bachkönig.

Die linke Seite ist aus Platzgründen mit der Einkaufswagerl-Sammelstelle verbaut worden. Die Ruster Sänger - angeblich den Ruster Originalen nachempfunden - sind daher etwas verdeckt. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Die linke Seite des Gemäldes ist - zum Ärger des Einsenders der Frage an die BVZ - mittlerweile mit einer überdachten Sammelstelle für Einkaufswagerl verbaut. Das ist zwar optisch keine einwandfreie Lösung, aufgrund von Platzmangel scheint eine andere Lösung für die Lagerung der Einkaufswagerl nicht praktikabel.

Immerhin: das Gemälde und seine Geschichte bleiben wohl noch für viele Jahre erhalten.