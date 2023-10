Schönes Handwerk von starken Frauen in Eisenstädter Orangerie

Unter dem Motto „Unbeschreiblich weiblich“ lädt am 14. und 15. Oktober 2023 der Frauenkunsthandwerksmarkt bereits zum neunten Mal BesucherInnen zum Gustieren und Stöbern, Staunen und Kaufen. Eine Rekordzahl von 70 KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen aus ganz Österreich präsentieren in der Orangerie des Eisenstädter Schlossparks ihre Kreationen. „Für mich ist es wichtig, kreativen Frauen und regionalen Produzentinnen eine Bühne zu geben, auf der sie ihre selbst hergestellten Werke präsentieren können. Der Markt bietet aber nicht nur eine breite Palette an Kunsthandwerk, sondern darüber hinaus eine tolle Möglichkeit für Ausstellerinnen und Besucher*innen, sich auszutauschen und zu vernetzen“, freut sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Astrid Eisenkopf auf das Event. Der Frauenkunsthandwerksmarkt wird vom Referat Frauen, Antidiskriminierung und Gleichbehandlung veranstaltet, er ist an beiden Veranstaltungstagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für ganztägige Kinderbetreuung ist gesorgt.

Die Produktpalette reicht von Schmuck und Textil über Deko und Haushaltswaren bis hin zu Kosmetik und Tierzubehör. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz bei zahlreichen Ausstellerinnen, die mit Granola, Edelbränden, Likören, Ölen, Chutneys und Gewürzen über Weine und Kaffee bis hin zu Pilz- und Fichtenwipferlprodukten locken. Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch Foodtrucks von Grünstoff und Picknick.

Auch in diesem Jahr steht die Glücksrad-Tombola wieder ganz im Zeichen von Pink Ribbon. Die Einnahmen der Tombola gehen an die Selbsthilfegruppe „Im Heute leben“, seit über 20 Jahren Ansprechpartner*in in besonders schwierigen Zeiten für an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige. Um entspannt gustieren, probieren und einkaufen zu können, wird an beiden Tagen ganztägig eine Kinderbetreuung durch die Kinderfreunde Burgenland angeboten.

„Mit 70 Ausstellerinnen ist der Frauenkunsthandwerksmarkt heuer größer als je zuvor. Damit wird der Markt einmal mehr seiner Stellung als einer der größten Frauenmärkte in ganz Österreich gerecht“, sagt Frauenreferentin Eisenkopf.