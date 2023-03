Frühstück zum Frauentag mit der SPÖ Steinbrunn

Werbung

Ins Leben gerufen wurde der „Internationale Frauenkampftag, der jedes Jahr am 8. März gefeiert wird, bereits im Jahr 1908. Damals legten amerikanische Textilarbeiterinnen ihre Arbeit nieder und traten gegen ihre untragbaren Arbeitsbedingungen in den Streik. Auch 2023 wird an diesem Tag noch die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in sämtlichen Bereichen thematisiert. Auch wenn sich in den seit 1908 viel zum Besseren verändert hat, sind etwa „Gender Pay Gap“ und sexistische Gewalt auch heute noch brennenden Themen - nicht nur für Frauen.

In Steinbrunn veranstalteten die SPÖ Frauen anlässlich des internationalen Frauentages ein Frühstück für alle Steinbrunnerinnen. Diese kamen in großen Zahlen ins Gemeinschaftshaus, wo „viele nette Gespräche bei einem leckeren Frühstück geführt wurden“, erklären die SPÖ Frauen und Obfrau Margit Fröhlich. Neben dem gemütlichen Beisammensein ging es aber auch um Inhalte, „denn neben vielen Errungenschaften, die Frauen bereits erkämpfen konnten, gibt es immer noch viel zu tun, um vollständige Gleichstellung zu erlangen“, betonen die Sozialdemokratinnen.

Auch Bürgermeisterin Isabella Radatz-Grauszer ließ sich das Frauentags-Frühstück nicht entgehen und wies dabei auch auf die Bedeutung des historisch aus der Arbeiterbewegung entstandenen Kampftages hin: „Frauen werden auch im Jahr 2023 und ja, auch in Österreich, immer noch schlechter bezahlt, sind öfter Opfer von Gewalt und leisten mehr unbezahlte Arbeit. Dies gilt es aufzuzeigen und sich gemeinsam, Frauen sowie Männer, für eine gerechtere Welt einzusetzen.“

