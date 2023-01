Freibad/MS Rosental Parkplatz wird „Park-Platz“: Neue Naherholungsfläche in Eisenstadt

Der Parkplatz zwischen Freibad und Mittelschule Rosental in Eisenstadt soll entsiegelt, begrünt und so zu einer Naherholungsfläche werden. Foto: Markus Kaiser

D er Parkplatz zwischen Freibad und Mittelschule Rosental soll entsiegelt, begrünt und so zu einer Naherholungsfläche werden, verriet Bürgermeister Thomas Steiner beim Neujahrsempfang in der Vorwoche. Er will damit das Jahr 2023 einläuten, das unter dem Thema „Nachhaltigkeit“ stehen soll.