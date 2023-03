Eisenstadt: Vater soll gedroht haben

Ein 28-jähriger türkischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Niederösterreich musste sich vorige Woche vor Richterin Karin Knöchl verantworten. Er soll am 6. Oktober 2022 seine Ex-Freundin, die Mutter seines kleinen Sohnes, verbal bedroht haben.

„Ich lösche sie alle aus, ich ficke alle“, soll der Mann gesagt haben.

„Das stimmt nicht“, widersprach der Angeklagte. „Ich meinte: Ich lösche sie alle aus meinem Leben. Und mit 'Ich ficke sie alle' meinte ich die Leute, die uns zur Trennung gebracht haben.“

Seinen kleinen Sohn habe er drei Jahre lang nicht gesehen, so der Angeklagte. Übers Gericht habe er versucht, den Kontakt herzustellen. Am 6. Oktober sollte in Eisenstadt ein begleiteter Besuch stattfinden.

„Es hieß, das Kind hat Angst vor mir“

Er habe bei dem Besuchstermin sein Kind von einem Fenster im dritten Stock aus beobachtet. „Aber das Kind wollte nicht. Es hieß, das Kind hat Angst vor mir. Deswegen war ich frustriert“, sagte der Angeklagte.

Die Richterin verwies darauf, dass der Angeklagte bereits vorbestraft ist, weil er seine Ex-Freundin schon einmal bedroht hatte.

Die Äußerungen des Vaters als Reaktion auf den gescheiterten Besuch am 6. Oktober 2022 soll nur jene Sozialarbeiterin gehört haben, die zur Beobachtung des Zusammentreffens mit dem Kind anwesend war. Über diese Frau habe er sich geärgert, so der Angeklagte: „Sie sollte schauen, dass sie uns zusammenbringt. Aber sie machte ihren Job nicht richtig.“

„Wollten Sie, dass Ihre Äußerungen an Ihre Ex-Freundin weitergegeben werden“, fragte die Richterin.

„Nein“, sagte der Angeklagte. „Ich weiß, dass sie Angst vor mir hat. Ich wollte einfach Frust abbauen.“

Die Richterin befragte jene Sozialarbeiterin, die die Drohungen gehört hatte, und die Ex-Freundin des Angeklagten als Zeuginnen. Die Sozialarbeiterin entschlug sich mit Hinweis auf ihre berufsbedingte Verschwiegenheitspflicht der Aussage. Die Ex-Freundin gab an, dass sie mit dem Besuchstermin nicht einverstanden gewesen sei, weil ihr Sohn gerade mit der Schule begonnen hatte.

Der Angeklagte wurde im Zweifel vom Vorwurf der gefährlichen Drohung freigesprochen, weil die belastenden Angaben der Sozialarbeiterin nicht mehr verwendet werden durften, nachdem sich diese Zeugin der Aussage entschlagen hatte.

