Mit Nacktfoto erpresst? Vorwurf löste sich in Luft auf

12 Stunden lang hatte die Anreise des 24-jährigen Beschuldigten aus Deutschland mit dem Zug nach Eisenstadt gedauert. Vor Gericht bekannte er sich am 9. Mai nicht schuldig.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt erpresst zu haben. Wenn die 22-Jährige ihm nicht 140 Euro zurückzahle, werde er ein Nacktfoto von ihr veröffentlichen, soll der 24-Jährige gedroht haben.

Der 24-Jährige berichtete, er habe die 22-Jährige im Vorjahr im Internet kennengelernt. Einmal habe es ein reales Treffen gegeben. Er habe der Frau einen Lizenzschlüssel, Guthaben auf einer Online-Spieleplattform und ein Headset gekauft, weil sie sich diese Dinge nicht selbst habe leisten können.

„Wir stritten uns relativ häufig“, sagte der Beschuldigte vor Gericht. Er habe dann den Ex-Freund der 22-Jährigen angeschrieben, „um herauszufinden, ob sie fremdgeht“.

Richterin: „Hatten Sie ein Nacktfoto von der Frau?“

„Hatten Sie ein Nacktfoto von der Frau?“, fragte Richterin Karin Knöchl.

„Sie hat mir eines geschickt, oben ohne“, bestätigte der Beschuldigte.

„Sagten Sie, Sie könnten dieses Foto weiterschicken?“, fragte die Richterin.

„Nein“, antwortete der Beschuldigte. Er habe das Bild nicht weitergeleitet, auch nicht an den Ex-Freund seiner Bekannten.

„Machten Sie mit dem Bild Druck?“

„Machten Sie mit diesem Bild Druck, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen?“, fragte die Richterin.

„Nein“, antwortete der Beschuldigte wiederum.

„Ich lernte ihn im März 2022 kennen“, berichtete die 22-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt. „Wir waren täglich in Kontakt.“ Anfangs habe sie gedacht, „dass es mehr als Freundschaft hätte sein können“, dann habe man aber „viel gestritten“.

Nachdem sie Schluss gemacht hatte, habe er das Geld für jene Gegenstände zurückgefordert, die er ihr ursprünglich geschenkt hatte.

Auf einmal habe sie die 140 Euro nicht zahlen können, sagte die 22-Jährige. Sie habe aber 40 Euro überwiesen und weitere Raten versprochen.

Ex-Freund bekam „Oben-Ohne“-Foto zugespielt

Als ihr Ex-Freund aus unbekannter Quelle das Foto zugespielt bekam, auf dem sie mit nacktem Oberkörper zu sehen war, sei sie zur Polizei gegangen. Bei dem Foto habe es sich um einen Screenshot gehandelt, den der Beschuldigte während eines Videocalls mit der 22-Jährigen angefertigt haben soll.

„Ich wusste nicht, dass er die Bilder hat“, sagte die 22-Jährige.

Mit ihren nächsten Worten löste sich der strafrechtlich relevante Vorwurf der Erpressung in Luft auf: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei der Polizei sagte, dass er 140 Euro forderte, sonst würde er das Nacktbild veröffentlichen“, sagte die 22-Jährige.

Zur Polizei sei sie gegangen, „weil er sich nicht an die Vereinbarung hielt, mich in Ruhe zu lassen“, so die 22-Jährige.

Freispruch für den Beschuldigten

Die Staatsanwältin zog aufgrund der Zeugenaussage der Frau den Strafantrag zurück und die Richterin sprach den Beschuldigten vom Vorwurf der Erpressung frei, weil es keinen Zusammenhang zwischen den Nacktbildern und der Geldrückzahlung gegeben habe.

„Was ist mit den Fahrtkosten?“, fragte der 24-Jährige. „Als Beschuldigter bekommen Sie nichts“, informierte ihn die Richterin.

Der 24-Jährige musste das zur Kenntnis nehmen und trat nach Prozessende die Rückreise nach Deutschland an.

