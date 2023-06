Regenpause für Kleinhöfleiner Prozession

Vollbild

Die Erstkommunions-Kinder und Firmlinge 2023 der Pfarre Kleinhöflein. Start der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Pfarrer Alexander Wessely bog bei der Prozession ab, um auch Menschen zu segnen, die bei der Prozession nicht mehr mitgehen können. Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Pfarrer Alexander Wessely bei der ersten Station der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023 an der Kreuzung Haupt- und Kodatsch-Straße. Pfarrer Alexander Wessely brach aus der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023 aus, um wie schon im Vorjahr auch die Besucher des Café "2beans" zu segnen. Pfarrer Alexander Wessely brach aus der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023 aus, um wie schon im Vorjahr auch die Besucher des Café "2beans" zu segnen. Die Winzerkapelle sorgte für das musikalische Programm bei der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Pfarrer Alexander Wessely bei der zweiten Station der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023 in der Kleinhöfleiner Hauptstraße. Pfarrer Alexander Wessely bei der dritten Station der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023 in der Wiener Straße. Die Erstkommunion-Kinder sprachen die Fürbitten bei der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinhöflein und ihre Jugend marschierte Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinhöflein und ihre Jugend marschierte Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Ein Linienbus drängte sich entgegen der polizeilichen Anweisungen an der Fronleichnamsprozession vorbei - der Busfahrer hatte nicht mit Pfarrer Alexander Wessely gerechnet, der ihn - dann wieder ganz Militärdekan - darauf hinwies, dass immer die Prozession im Vorrang sei. Alle Häuser am Weg der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023 waren festlich geschmückt, wie hier von Johann und Eveline Glauber. Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023. Pfarrer Alexander Wessely bei der letzten Station der Fronleichnamsprozession der Pfarre Kleinhöflein 2023 in der St. Vitus-Gasse.

