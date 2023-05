Gut besuchte Kellergasse beim Frühlingsmarkt in Purbach

Vollbild

Die historische Kellergasse in Purbach ist nicht nur für Touristen immer einen Besuch wert - beim Frühlingsmarkt besonders. Iris Wallners Gemüseraritäten gingen weg wie warme Semmeln. Josef und Elisabeth Stöckl vor ihrem Stand „Besonderes aus Holz.“ Anna, Benjamin und Clemens genossen den strahlenden Sonnenschein in der Purbacher Kellergasse. Melitta Nakovich, Maria Egermann und Christine Krenn. Leo Schmidt und Tanja Wimpassinger halfen im Weinkeller. Hans und Tanja ließen es sich in der Sonne gutgehen. Auch der Lausahof der Familie Pinterits aus Schützen war beim Markt in Purbach vertreten.

