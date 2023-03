Leithaprodersdorf: Stromversorgung auch bei Blackout

Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung erneuerbare Energie und zugleich auch in Richtung Blackout-Vorsorge wurde nun in Leithaprodersdorf getätigt. Nachdem man zunächst wegen Lieferschwierigkeiten auf Stromspeicher hatte warten müssen, konnten diese nun im Gemeindeamt, Arzthaus und Feuerwehrhaus in Betrieb genommen werden. Über eine auf dem Dach des Feuerwehrhauses platzierte Photovoltaikanlage wird Strom in die Speicher eingespeist, wodurch bei einem Stromausfall die drei Gebäude weiterhin mit Strom versorgt werden. „Der Speicher kann über die PV-Anlage praktisch jeden Tag neu aufgeladen werden“, so Bürgermeister Martin Radatz (ÖVP).

