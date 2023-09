Charity-Darts-Trophy des SPÖ-Klubs brachte knapp 8.400 Euro

„Gutes tun und für jene Geld sammeln, die es gerade am dringendsten brauchen – das war unsere Intention für die erste Charity-Darts-Trophy des SPÖ-Landtagsklubs. Es freut mich daher außerordentlich, dass wir dem Kinderhospiz ‚Sterntalerhof‘ einen Spendenscheck in der Höhe von sagenhaften knapp 8.400 Euro überreichen konnten“, so Klubobmann Robert Hergovich, der gemeinsam mit Darts-Weltmeister Mensur Suljović, Alfred Söls, Präsident des europäischen Dart-Verbands, sowie Rosé-Winzerin Pia Strehn ein Team stellte.

Insgesamt zielten 14 Teams mit je vier Spielerinnen bzw. Spielern aus verschiedensten Unternehmen, Organisationen und aus der Politik für den guten Zweck. „Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, besonders danke ich aber der Familie Söls sowie dem Dart-Verband, die die Spendensumme um je 1.000 Euro auf die nun knapp 8.400 Euro erhöht haben“, sagt Hergovich und ergänzt abschließend: „Das Burgenland ist ein Land des Zusammenhalts. Gerade in schwierigen Zeiten haben wir immer wieder bewiesen, dass wir Burgenländerinnen und Burgenländer für jene da sind, die unsere Hilfe brauchen. Das haben die Teams gestern wieder eindrucksvoll bewiesen.“