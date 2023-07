Stammgäste in Oggau seit 40 Jahren

Die beiden Paare aus Steinz in der Steiermark – zu Beginn der Tradition waren es noch fünf Paare – besuchten seither jedes Jahr die Seefestspiele in Mörbisch und auch die Ausstellungen im Schloss Halbturn. „An heißen Tsgen besuchen sie das Freibad in Oggau“, berichtet Gästezimmer-Betreiberin und Winzerin Ulrike Fabian , bei der die Familien bereits seit dem Betriebsstart vor 18 Jahren unterkommen. „Damals war unsere Viktoria noch ein Baby“, wird Fabian mit Blick auf die Tochter, die derzeit die Weinbauschule in Eisenstadt besucht, nostalgisch.

Für ihre Treue zu Oggau wurden die Stammgäste aus der Steiermark nun von der Gemeinde gewürdigt. Bürgermeister Thomas Schmid schaute im Weingut Fabian vorbei und bedankte sich bei den Mühlbergers und Lienharts. Dazu gab es eine Ehrenurkunde und ein Set Oggauer Gemeindewein für die Burgenland-Liebhab er. Die Tradition soll jedenfalls fortleben: „Für nächstes Jahr ist das Zimmer bereits gebucht“, freut sich Gastgeberin Ulrike Fabian.