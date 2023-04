Henrici feiert in Eisenstadt Wiedereröffnung

Werbung

Das Restaurant Henrici in bester Lage am Schlossplatz meldet sich nach Umbauten und Sanierungen zurück. Auch an der Küchenphilosophie wurde dabei gebastelt. Im Fokus steht nun „Sunrise Cuisine“: Levantinische Küche - „pannonisch neu inszeniert. Mit der neuen Vielfalt an Speisen bieten wir unseren Gästen zukünftig mehr Auswahl für eine genussvolle Auszeit“, so Markus Ernst, Leiter Hospitality bei Esterhazy

Die beiden Regionen, die Levante und Pannonien, würden sich perfekt ergänzen, meint Coroprate Executive Chef Rene Molnar: „Exotische Gewürze treffen auf regionale Produkte, wie dem Fleisch, Kichererbsen und Brot der Pannatura. Auch bei der Auswahl der Weine achten wir nicht nur darauf, dass diese hervorragend mit dem Speisenangebot harmonieren – auch hier bieten wir Weine von Winzern aus dem Burgenland an.“

Auch für den Direktionsrat der Esterhazy Stiftungen Stefan Ottrubay, ist das Henrici ein besonderes Schmuckstück des Unternehmens: "„Wer gutes Essen und feine Weine schätzt, wird im Eisenstädter Schlossquartier fündig. Rund um das Schloss Esterházy befinden sich neben dem Restaurant Henrici weitere ausgezeichnete Lokale wie die Selektion Vinothek Burgenland, das Restaurant Paulgarten und die Rooftop Bar The Top im Hotel Galántha.“

Das umfangreiche Gastronomiekonzept werde auch von den Eisenstädtern geschätzt, nicht nur von zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland, meint der Esterhazy-Chef. Vor allem in Kombination mit den „vielfältigen Kulturveranstaltungen“ ergeben sich im Unternehmen so Synergien, betont Ottrubay.

