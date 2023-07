„Ahoi“ im Captain's am Mörbischer Strand

Das Areal war lange Zeit als „G'stettn“ verschrien, mittlerweile ist der Bereich um das ehemalige Seerestaurant in Mörbisch wieder eine beliebte Promenade. Zwischen Seebad und Polizei bzw. neben der gesperrten Brücke auf die Badeinsel hat Gerald Sommer das Captain's, eine neue „Bar & Café“ mit Seeterrasse ans Ufer des Neusiedler Sees gezaubert.

In Mörbisch am See ist Sommer kein Unbekannter: Zuletzt schmiss der FPÖ-Gemeinderat das „Manta“, direkt neben seiner neuen Wirkungsstätte. Das Lokal führt nun seine Mutter. Der Name „Captain's“ für seine neue Beach Bar kommt auch nicht von ungefähr: Gerald Sommer war auch als Kapitän im elterlichen Betrieb Schifffahrt Weiss im Einsatz. Den See und seine Besucher kennt er also wie seine Westentasche.

Gerald Sommer (Mitte) mit Vater Gerald Sommer (l.) und Mitarbeiter Emanuel Rack (r.) hinter der Bar mit einer Riesenflasche Berliner Luft. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Was alle bisherigen Stationen des umgänglichen Mörbischers gemeinsam haben: „Den Kontakt mit den Menschen. Das ist für mich das Wichtigste“, erklärt Sommer beim Besuch der BVZ. Ebenfalls eine Konstante: ohne Touristen, kein G'schäft. „95 Prozent der Gäste sind etwa Touristen“, schätzt Sommer. Man merke zwar, dass heuer deutlich weniger Touristen kommen als in vergangenen Jahren („So gut wie während der Pandemie rennt es in nächster Zeit wohl nicht mehr“), mit der Auslastung ist Sommer dennoch zufrieden.

Die Einheimischen seien zwar ebenfalls neugierig, aber deutlich in der Unterzahl. Mit Blick auf den See, die Seebühne und die Mörbischer Badeinsel ist das neue Lokal aber auch für See-Anrainer einen Besuch absolut wert.

Riesen-Andrang während der Seefestspiele

Besonders zu spüren sei jedenfalls die Festspiel-Saison. Während der heurigen Aufführung von „Mamma Mia!“ strömen zehntausende Besucher von nah und fern nach Mörbisch, viele davon auf der Suche nach Drinks und Kulinarik vor und nach den Aufführungen. Viele davon landen im Captain's - während der Festspiel-Saison hat sich Sommer eine eigene Speise- und Getränkekarte überlegt.

Chillen am Strand mit Sand und Ibiza-Flair - so lässt es sich im Captain's leben. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Kulinarisch setzt Sommer auf Grill-Spezialitäten, vom gegrillten Schafskäse im Speckmantel bis zum Rostbraten mit Erdäpfelsalat, sowie sommerliche Strand-Schmankerl - etwa griechischen Salat. Die Weine kommen „natürlich“ alle aus Mörbisch, die Zutaten für die Speisen nach Möglichkeit ebenfalls aus der Region. „Das ist mir besonders wichtig“, betont Sommer.

Geöffnet hat das Captain's vorerst nur von Frühling bis Herbst. Im Winter ist aus baulichen Gründen kein Betrieb möglich - jedenfalls noch nicht. Sollte die Nachfrage stimmen, wäre das mittel- bis langfristige Ziel, das Lokal zu einem ganzjährigen Gastro-Betrieb auszuweiten.

Captain's Seeterrasse am Neusiedler See lockt vor allem Touristen - ist aber auch Einheimischen wärmstens zu empfehlen. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Da Sommer als FPÖ-Gemeinderat politisch aktiv ist, könnte man Reibereien mit der seit den letzten Wahlen sozialdemokratisch geführten Gemeinde erwarten. Dem ist aber nicht so, betonen beide Seiten. „Da geht's um Mörbisch“, sind sich Gastronom Sommer und Bürgermeisterin Bettina Zentgraf einig, „die Parteipolitik wird dabei ausgeblendet.“

Für Polit-Kenner tatsächlich eine positive Ausnahme: Beide loben die Professionalität der jeweils anderen Seite. „Herr Sommer hat hier ein tolles Angebot für die Gäste in Mörbisch geschaffen“, so Zentgraf. „Die Gemeinde hat hier sehr viel weitergebracht, die Zusammenarbeit läuft absolut reibungslos“, gibt Sommer die Lorbeeren zurück.