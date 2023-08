Gastronomie Comeback für Robitza Schangl als „Wein&Bistro“

Das „Robitza Schangl“ öffnet wieder seine Tore, nun als „Wein & Bistro“. Foto: Robitza

Werbung

A us pandemischen und familiären Gründen war es im „Robitza Schangl“ in Steinbrunn zuletzt still. Mit Donnerstag kehrt aber wieder Leben im „Wein&Bistro Robitza“ ein.

Ab heute hat das „Robitza Schangl“ in der Steinbrunner Bauerngasse wieder geöffnet, nun aber nicht mehr mit dem Namen „Schangl“ sondern als „Wein&Bistro“. Das Rad erfindet man dabei aber nicht neu, erklärt Anna Robitza, die mit ihrem Gatten Stefan Robitza den Gastro-Betrieb nebenberuflich leitet. Auch Stefans Cousins und Ex-Selektion-Chef Konrad Robitza hat seine „Finger jedoch ein wenig im Spiel.“ Foto: Robitza Das Lokal selbst wurde erst vor etwa sechs Jahren modernisiert, auch im Innenhof werden Wein und kleine Schmankerl kredenzt. Aus pandemischen und familiären Gründen war zuletzt aber für mehrere Jahre Pause. Donnerstag bis Samstag, ab 17 Uhr hat das Lokal nun wieder geöffnet. Die Nachfrage passt jedenfalls, über die Gemeindegrenzen hinaus gebe es bereits Reservierungen.