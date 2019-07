Der Gastronomiebereich der Berufsschule Eisenstadt wird derzeit saniert. Den Start machte die Lehrküche, die bis November im heurigen Jahr fertiggestellt werden soll. Bis im Frühjahr 2020 sollen schließlich alle Arbeiten abgeschlossen werden, budgetiert sind dafür 2,5 Millionen Euro.

„Mit der Erneuerung des kompletten Gastronomiebereiches in der Landesberufsschule schaffen wir gute Rahmenbedingungen, um diese Berufsbilder zu attraktiveren“, betonte Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Insgesamt befinden sich 150 Lehrlinge in Ausbildung im Gastronomie-Bereich, dem gegenüber stehen aber etwa 400 offene Stellen, so Direktor Johannes Fenz.