„Stillsitzen, das geht nicht!“

Das Vier-Sterne-Hotel und Restaurant „Wilhelminenhof“ im Herzen von Trausdorf hat sich längst über die Ortsgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Bereits in dritter Generation wird es von der Familie Wallner geführt, die wohl prägendste Figur: „Wilma“, die Seniorchefin, die am 24. Juli ihren 80. Geburtstag feierte.

Die Gratulantenschar war groß, neben Familie und Freunden beglückwünschten etwa auch Vertreter der Gemeinde, von Vereinen oder Stammgäste die schlanke Jubilarin mit der angenehmen tiefen Stimme. „Im Ort haben mir immer viele den Erfolg gegönnt. Bei denen es vielleicht nicht so war, die habe ich einfach nicht gesehen. Mein Motto ist positiv denken. Nur die Harten kommen durch!“

In der Familie seien seit jeher ohnehin die Frauen die Stärkeren, das habe schon ihre Mutter gesagt, erinnert sich Wilma: „Dabei war sie in meiner frühen Jugend selbst sehr krank. Wir hatten eine Landwirtschaft und der Vater hat gemeint, dort wird sie nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Lainz nicht mehr mitarbeiten können. Also haben wir 1956 das davor liegende kleine Gemeindegasthaus, das so groß wie die heutige Gaststube und der Speisesaal war, gekauft. Nach und nach haben wir dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Grund dazugekauft, gebaut und ausgebaut.“

Kleines, feines Landhotel: der "Wilhelminenhof" in Trausdorf. Foto: BVZ, Alexandra Gollubics

„Lasst die Wilma schlafen!“

Ganz in den Anfängen sei sie als damals 13-Jährige, die im Lokal bis in die Nacht hinein mithalf, in der Schule immer wieder eingenickt. „Der Lehrer hat nur gemeint: Lasst die Wilma schlafen! Dann hat es plötzlich geheißen, ich brauche nicht mehr in die Schule. Ich wollte aber unbedingt eine Ausbildung und durfte schließlich für drei Jahre nach Waldegg in die Gastgewerbeschule.“

Als auch die Mutter genesen war, ging es nach der Schule dreimal „auf Saison“ nach Tirol: „Dort ist mir dann sozusagen ein Licht aufgegangen: So kleine Orte und so schöne Hotels, da habe ich mir gedacht, dass müsste man bei uns doch auch schaffen. Aber ich konnte mir schon ausrechnen – Mathematik war immer mein Lieblingsfach -, dass das bei uns nicht so leicht zu stemmen sein wird. Die haben dort Winter- und Sommersaison, bei uns bleiben vielleicht zwei Monate im Sommer.“

Der Traum von eigenen Gästezimmern ließ Wilma aber nicht mehr los, ausschlaggebend für eine erste Umsetzung Mitte der 1960er-Jahre war dann auch die Überlegung der Familie, dass sich eine Weiterführung rein als Gasthaus nur schwer rechnen würde: „Wir haben im Ort immer acht Heurige gehabt, damit kann man einfach nicht konkurrieren.“ Punkten wollte man langfristig mit einer Kombination aus Gaststätte für die Ortsbevölkerung, für Events wie Hochzeiten oder Bälle und aus Hotelangebot etwa für den einsetzenden See- und Festspiel-Tourismus.

„Corona hat viel verändert“

1968 verunglückte der Vater tödlich, acht Jahre später überschrieb die Mutter den „Wilheminenhof“ ihrer ältesten Tochter. Mittlerweile hatte Wilma geheiratet und zwei Töchter bekommen. Der letzte große Umbau zum heutigen Vier-Stern-Hotel mit 33 Gästezimmern erfolgte dann vor 15 Jahren: „Ich war mittlerweile 65, längst geschieden und habe mir schon über einen Verkauf Gedanken gemacht - doch meine Töchter erklärten mir, dass sie weitermachen wollen. Also haben wir wieder gebaut, zur etwa schon bestehenden Terrasse und dem Pool im Garten sind noch der Kaminraum und ein Spa-Bereich dazugekommen.“

Der „Wilhelminenhof“ sei „im Grunde genommen immer gut gegangen“, so die Jubilarin, auch derzeit sei man „voll“: „Corona hat aber viel verändert, besonders im Winter war es leichter - jetzt gibt es etwa weniger Bälle, viele feiern daheim. Man darf sich nicht wundern, dass viele Lokale zusperren. Mir selbst bleibt ja auch nichts anderes übrig als weiterzuarbeiten, jetzt mit den Energiekosten überhaupt. Nur mit der Pension würde es sich nicht ausgehen.“ Nachsatz: „Aber Stillsitzen, das geht für mich ohnehin nicht. Ich übernehme auch gern die Spätschicht, vor zwei Uhr nachts gehe ich nie ins Bett.“

Die Seniorchefin hinter dem Empfangstresen des Hotels. Foto: BVZ, Alexandra Gollubics

Für ihre Töchter wünscht sich Wilma Wallner, „dass es wieder leichter wird.“ Und wird der „Wilhelminenhof“ auch noch in vierter Generation weitergeführt werden? „Mein zehnjähriger Enkel will etwa einmal Maurer, dann wieder Gemeindearbeiter werden – mal sehen“, lacht die stolze Großmutter.