So gut schmeckte es in Leithaprodersdorf

Michael und Magdalena Eder begeisterten im "Eder am Spitz" mit Wein, Gin und hausgemachten Wild-Spezialitäten. Von 27. September bis 8. Oktober gibt es sogar einen eigenen Wild-Heurigen. Im Zeichen des Hirschkäfers - das einzige Insekt im Weingarten, das Alkohol verträgt - haben Sophie, Lucas und Christian das Weingut neu aufgestellt. Die "Züger-Oma" ist daher zurecht "wahnsinnig stolz auf ihre Burschen". Prost. Bürgermeister Martin Radatz stieß mit Bernhard, Helene und Barbara Dragschitz sowie Stefan Vukits auf ein gelungenes Wochenende an. Ein Eis passt immer dazu. Andreas Hofer und Daniela freuten sich über viele Gäste in der Eisbar Leithaeis.

