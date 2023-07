Alles Gute, Herr Pfarrer!

Nach der Messe in Wulkaprodersdorf versammelten sich Kindergartenkinder, Vertreter von Gemeinde und Vereinen sowie generell eine Vielzahl an erwachsenen „Schäfchen“, um „ihrem“ Geistlichen ihre Glückwünsche zu überbringen. Die Jüngsten hatten etwa extra auch Lieder einstudiert und gratulierten gleich dreisprachig - in Deutsch, Kroatisch und Englisch. Symbolträchtiges Highlight: Die Kids ließen mit Wünschen gefüllte Luftballons gen Himmel steigen.