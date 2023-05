Trauersitzung des Eisenstädter Gemeinderats für Korbatits

Am vergangenen Montag fand der Gedenkgottestdienst sowie die Trauersitzung des Eisenstädter Gemeinderates statt. Dabei sprechen die Vertreter der Fraktionen Worte des Erinnerns, auch Vertreter des Landes und der Partnerstädte - der Soproner Bürgermeister Ciprián Farkas und Bad Kissingen Thomas Leiner waren extra angereist. Bürgermeister Thomas Steiner erinnerte sich in einer emotionalen Rede, dass Korbatits immer ein „harter Arbeiter mit Visionen“ gewesen sei. Verena Dunst als Vertreterin des Landes schloss sich dem an.

Alt-LH Hans Niessl unterschrieb im Kondolenzbuch. Foto: Foto: BVZKaiser

Der Gemeinderatssaal war voll - ein schönes Zeichen des Respekts. Foto: Foto: BVZKaiser

