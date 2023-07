Der Kameradschafrtsbund St. Margarethen war mit Vizebürgermeister Christian Schriefl am Sonntag, den 2. Juli, bei der Gedenkfeier in Mönichkirchen dabei. In Gedenken an die beiden Weltkriege wurde vom Pfarrer eine Messe für die Verstorbenen abgehalten. An der Gedenkfeier nahmen Bürgermeister Andreas Graf aus Mönichkirchen und 15 Abgeordnete von Ortsverbänden aus dem Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark.

Christian Schriefl, Vizebürgermeister aus St. Margarethen, war ebenfalls dabei. Foto: BVZThiel