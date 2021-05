Die Diözese Eisenstadt hat am Pfingstmontag bei einem Gedenkgottesdienst ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Feierlichkeiten der Diözese, die am 15. August 1960 von Papst Johannes XXIII. errichtet wurde, waren im Vorjahr aufgrund der Coronakrise stark eingeschränkt. Nun wurden sie gemeinsam mit dem 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes begangen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hob dabei die "gute Partnerschaft" hervor. Auch eine gemeinsame Gedenkstätte ist geplant.

Das Burgenland stehe für Vielfalt und Zusammenhalt. "Die Vielfalt der Kulturen, Volksgruppen und Konfessionen gab nie Anlass zu Konflikten und Dissens. Sie stand immer im Zeichen einer großartigen Gemeinsamkeit", betonte Doskozil, der sich bei allen Mitarbeitern und Bischöfen der Diözese in den vergangenen 60 Jahren bedankte. Zum gemeinsamen Jubiläum soll in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) eine Gedenkstätte entstehen, die sich mit dem Thema "Grenze" auseinandersetzt, sagte der Landeshauptmann.