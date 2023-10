Tamburizza Hornstein erinnert musikalisch an Pater Wilhelm Schmid

Pater Schmid, ein gebürtiger Hornsteiner, war fast 3 Jahrzehnte Missionar in Macao, dort Dommusikkapellmeister, Leiter der Polizeimusikkapelle und sogar Direktor des Instituto Salesiano. Zurück in Österreich unterrichtete er in Unterwaltersdorf, hielt Gottesdienste in Hornstein und war langjähriger Kapellmeister, Komponist und Arrangeur von in etwa 900 musikalischen Werken der Tamburizza Hornstein.

Im Konzert werden die Zuhörer die musikalische Vielseitigkeit dieses interessanten Mannes kennenlernen und überrascht sein, wie anders Tamburizza klingen kann. Die Tamburizza freut sich, dass Christine Marold, eine Verwandte von Pater Wilhelm Schmid, durch das abwechslungsreiche Programm führen wird.