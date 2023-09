Grundlose Aggression: Trio vor Gericht

„Ich war damals in der Schule ein Mobber“, gab der Lehrling vor Richterin Birgit Falb unumwunden zu. In Eisenstadt soll der Lehrling mehrfach Jugendliche terrorisiert haben. „Warum benehmen Sie sich so schlecht?“, fragte die Richterin den Angeklagten.

„Es hat Probleme gegeben“, sagte der Lehrling lapidar.

Am 28. Juni 2022 war der Lehrling gemeinsam mit einem weiteren Angeklagten, einem 16-jährigen Arbeitssuchenden, in der Nähe des Domplatzes auf einen früheren, damals 16-jährigen Schulkollegen getroffen.

Angeklagter: „Ich war nicht gut drauf“

„Er fuhr mit einem Scooter und hat mich gestriffen“, sagte der Lehrling. „Ich war nicht gut drauf an dem Tag.“

Der frühere Schulkollege gab später bei der Polizei ausführlich zu Protokoll, was dann passierte. Der 16-jährige Arbeitssuchende soll ihm mehrmals vor die Füße gespuckt, der Lehrling ihm dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

„Weißt du, wer ich bin?“, soll der Lehrling den ehemaligen Schulkollegen angeherrscht haben. Er werde ihm „die Augen rausnehmen“ und ihn „stark verletzen“, wenn er das nächste Mal seine Freundin anschaue, soll er dem Jugendlichen gedroht haben.

Wüste Drohungen geäußert

Wenn er seine Fragen nicht „ehrlich beantworte“, werde er ihm das Kiefer brechen, soll der Lehrling dem früheren Schulkollegen angekündigt haben. Er könne ihn töten und „seine Leiche verschwinden lassen“, soll eine weitere Kampfansage gelautet haben.

„Sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund“, hielt die Richterin dem Lehrling vor. „Die Drohungen, die Sie äußern, sind sehr schlimm.“

Der Lehrling soll bei anderen Vorfällen Jugendliche, darunter ein Mädchen, mit dem Abstechen bedroht haben oder angekündigt haben, er werde sie „krankenhausreif“ schlagen. „Ich kenne ganz Wien, wenn ich will, hetze ich Leute auf dich“, soll der Lehrling geprahlt haben.

Gericht liegt Video des Gewalttäters vor

Ein Video, das dem Gericht vorliegt, zeigt ihn, wie er komplett die Kontrolle verliert. „Ihr Vater ging damals mit, um zu vermitteln. Er hatte alle Hände voll zu tun, um Sie zurückzuhalten“, schilderte die Richterin die problematischen Szenen. „Warum führen Sie sich so auf?“, fragte sie den Lehrling.

„Ich bin kein Unschuldslamm“, sagte der Angeklagte.

„Wenn Sie nicht gut drauf sind, kann offenbar alles passieren“, kommentierte die Richterin das rücksichtslose Benehmen des Lehrlings.

Der Lehrling gab die meisten Gewalthandlungen zu. Nur zum Vorfall am 28. Juni 2022 war er nicht geständig.

Bei Faschingsparty grundlos zugeschlagen

Am 21. Februar 2023, bei einer Faschingsparty, schlug der Lehrling einem heute 18-jährigen HTL-Schüler aus dem Bezirk Neusiedl auf die Nase, sodass dieser noch Tage danach immer wieder starkes Nasenbluten hatte und unter Schmerzen litt.

„Was hat Ihnen der Schüler getan?“, fragte die Richterin.

„Er war betrunken“, antwortete der Lehrling. „Ich weiß nicht, was damals der Grund war.“

An dem Übergriff war auch ein weiterer Angeklagter beteiligt gewesen. Der heute 16-jährige Lehrling hatte dem HTL-Schüler auf den Hinterkopf geschlagen, was er zugab.

Feuerlöscher beschädigt

„Ohne Vorwarnung sollen Sie auf ihn eingeschlagen haben!“, hielt ihm die Richterin vor. Der 16-Jährige übernahm die Verantwortung für diese Gewalttat und auch für eine Sachbeschädigung: Im April 2023 hatte er in Eisenstadt zum Nachteil der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft einen Feuerlöscherkasten aufgebrochen und den Inhalt des Feuerlöschers versprüht.

Der 16-Jährige erhielt eine Diversion: Er muss 100 Stunden Sozialstunden leisten und an den HTL-Schüler 300 Euro Schmerzensgeld bezahlen.

Lehrling verkaufte Cannabis

Der bald 19-jährige Lehrling hatte sich neben seinen Gewalttaten noch weiterer Delikte schuldig gemacht: Er verkaufte 337 Gramm Cannabisblüten an fünf Abnehmer, beschädigte eine Werbetafel und stahl ein Fahrrad.

Sein 16-jähriger arbeitssuchender Freund muss sich vor Gericht verantworten, weil er den Lehrling durch eine falsche Beweisaussage geschützt haben soll.

Er soll bei der Polizei hinsichtlich des Vorfalls am 28. Juni 2022 in der Nähe des Eisenstädter Domplatzes gelogen haben, indem er aussagte, ein weiterer Freund sei bei dem Vorfall anwesend gewesen.

Für Freund gelogen?

Vor Gericht blieb er dabei: Der Lehrling habe den ehemaligen Schulkollegen weder bedroht noch genötigt.

„Ich will ihnen sagen, dass er unschuldig ist“, sagte der 16-Jährige.

Die Richterin erinnerte ihn an die Schilderungen des Opfers: „Er sagt, Sie haben sich unmöglich benommen. Ihm vor die Füße gespuckt und Angst gemacht.“

„Das mit dem Spucken könnte sein“, gab der 16-Jährige zu.

„Warum führen Sie sich so auf?“, ermahnte ihn die Richterin.

„Ich verstehe nicht, was Sie meinen“, antwortete der 16-Jährige. „Ich mache nichts.“

Außerdem soll der andere „ein Messer eingesteckt“ haben. „Was hat er mict dem Messer gemacht?“, fragte die Richterin.

„Nix“, antwortete der 16-Jährige. „Warum betonen Sie es dann?“, konterte die Richterin.

Der bald 19-jährige Lehrling sei „wie ein Bruder“ für ihn, sagte der 16-Jährige und blieb bei seiner Darstellung des Konflikts.

Da das mutmaßliche Opfer des Zusammentreffens vom 28. Juni 2022 die Zeugenvorladung nicht erhalten hatte und deshalb nicht zum Gerichtstermin am Freitag, 8. September, erschienen war, wurde der Prozess auf Oktober vertagt.