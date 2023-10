Neufelder Gemeinderat beschließt mobile Graffiti-Wand

Graffitis und andere Formen der Sachbeschädigung sind in Neufeld immer wieder Thema. Die Gemeinde will nun präventiv vorgehen und das Sprayen in gelenkten Bahnen sogar ermöglichen. Der Gemeinderat beschloss dazu am Montag die Installation einer „mobilen Graffiti-Wand“, ein entsprechender FPÖ-Antrag wurde ohne Gegenstimmen angenommen – sehr zur Freude von Gemeinderat Peter Aschauer.

„Wir bringen damit eine neue Attraktion nach Neufeld, die auch für so manche Nachwuchskünstler in der Region interessant sein wird“, erklärt Aschauer. Viele junge Bürger würden sich eine Attraktivierung der Stadt wünschen, meint er: „Kultur ist mehr als Veranstaltungen in Kulturzentren. Eine unkonventionelle, frische Idee und großartige Werbung für die Kultur Neufeld!“