Eis-Container am leeren Oberberg

Endlich geht’s los, die Eissaison. Bin i glei mit da Gmoa Trummlerin g‘fahren um a Gelati am Oberberg. Früher war dort ja da Italiener - jetzt leider scho lang zu. Immerhin gibt‘s den neichn Container, freu i mi nach Kugel Nummer eins.

Nach da zweiten kommt‘s ma: „Heast!“, ruf i a wengal z‘laut, „geht‘s eigentlich no?!“ Die Gattin schaut mi verwirrt an. Dann is ihr a die gleiche Frage eing‘schossen wie mia: Wie traurig is eigentlich, dass des Eisgschäftl a Container is, obwohl da gesamte Oberberg zum Leerstands-Museum verkommen is?

Muss ma si amoi auf da Zunge zergehen lassen wia a Kugel Stracciatella bei 38 Grad. Die Mieten für die Häuser - teilweis muss ma Bruchbude sag‘n - san so hoch, dass da Eismann lieber an Container mietet als a Haus. Ach du mei Oberberg... jammert Ihr Gmoa Trummler

