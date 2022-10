Rucksäcke gestohlen: Gerichtsprozess in Eisenstadt

Werbung

Am 28. April dieses Jahres war ein 36-jähriger Mann damit beschäftigt, von Eisenstadt in den Bezirk Mattersburg zu übersiedeln. Unterstützt von Freunden schleppte er Möbelstücke von der Eisenstädter Wohnung zu einem Auto, das verschlossen am Parkplatz stand.

Leichtsinnigerweise hatten der 36-Jährige und ein 24-jähriger Helfer ihre Rucksäcke mit ihren Geldbörsen im unversperrten Auto liegen gelassen.

„Ich war unterwegs zur Wohnung eines Freundes“, erzählte vorige Woche der 20-jährige Angeklagte vor Gericht.

„Ich sah die zwei Rucksäcke im Auto. Wegen meiner Drogensucht war ich wie immer in Geldnot.“

Er habe probiert, ob sich die Autotüre öffnen ließ, und entnahm die beiden Rucksäcke.

Dann fuhr er mit dem Taxi nach Donnerkirchen.

Mit der Bankomatkarte des 24-Jährigen kaufte er diverse Waren und Tabak im Wert von mehr als 60 Euro ein. Dabei wurde er von einer Kamera gefilmt.

„Die Rucksäcke habe ich entsorgt“, sagte der Angeklagte. Mit dem Verschwinden des Autoschlüssels habe er nichts zu tun.

Angeklagter wird auch eines Raubes verdächtigt

Für den Diebstahl einer Holzkommode im Wert von 80 Euro sei er aber nicht verantwortlich.

Der süchtige 20-jährige Dieb war am 14. September dieses Jahres verhaftet worden. Er steht unter Verdacht, gemeinsam mit einem Komplizen einen Raub verübt zu haben.

Der Prozess zu dieser Tat ist noch ausständig.

Die Rucksackbesitzer beklagten vor Gericht auch das Verschwinden eines Taschenmessers, des Führerscheins, Personalausweis und von Kleidungsstücken.

„Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen“, sagte der Angeklagte.

Der junge Mann wurde zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

An die beiden Rucksackbesitzer muss er 55 Euro an den einen bzw. 200 Euro an den anderen als Schadensgutmachung bezahlen.

