Das Leben am Oberberg vor der Eisenstadt-Eingemeindung

Es wird Geschichtsinteressierten gar nicht so leicht gemacht, sich mit dem Oberberg zu beschäftigen. Man findet hunderte Ansichten der Bergkirche, aber kaum eine Angabe zu den Häusern ringsumher. Tatsächlich gibt es nur ein einziges Buch, das sich mit dem Oberberg selbst beschäftig. Der 2013 in Eisenstadt verstorbene Landesarchiv-Direktor August Ernst hat ihm mit „Am Heiligen Berg Eisenstadt-Oberberg“ ein Buch gewidmet, in dem ein bisschen Ehrfurcht mitschwingt. Man nimmt als Kind der Haydn-Stadt die Bergkirche ja als gegeben war, was der Bau damals für ein Wahnsinnsakt von sixtinischem Ausmaß war, ist uns kaum bewusst. Man also auch hier feststellen: Die Geschichte des Oberbergs ist nicht zu erzählen, ohne bei der Bergkirch anzufangen.

Der Fürst Paul Esterházy, der war ein frommer Mann

„Auf seinen Wallfahrten kam der große Marienverehrer Palatin Fürst Paul Esterhazy (1652 - 1713) auch nach Maria Lanzendorf in Niederösterreich und sah dort einen künstlich angelegten Berg mit einer Reihe von Nischen und Gängen, in denen die verschiedenen Leidensstationen Christi dargestellt wurden“, erzählt Hans Kietaibl in den Burgenländischen Heimatblättern die - wie gesagt schon besser dokumentierte - Geschichte der Bergkirche.

Da Fürst Paul, im Gegensatz zu den meisten Westungarn, kein armer Mann war, beschloss er den Lanzendorf-Erbauer Felix Niering nach Eisenstadt zu locken um nahe seines Schlosses eine ebensolche Kirche zu bauen.

Das war im Jahr 1701, 1703 kamen die Kuruzzen nach Eisenstadt. Diese werden einerseits als Banditen-Bande beschrieben, andererseits als Anti-Habsburg-Freiheitskämpfer mit Wesensmerkmalen von Robin Hood. In beiden Versionen ist es aber nur folgerichtig, dass sich die Kuruzzen vor allem an Esterházy-Eigentum abarbeiteten. 1707 musste der Bergkirchenbau also wieder bei Null beginnen.

Den Kuruzzen verdankte die Bergkirche übrigens ihre Marienstatue mit Jesuskind: Sie wurde 1711 vom Badhaus Großhöflein in die Bergkirche gebracht, da die Kuruzzen das Badhaus angezunden hatten.

Bei der Fertigstellung war die Öffentlichkeit aber hin und weg, von einem „Achten Weltwunder“ und einem „Bergwerk des Glaubens“ war bis in die deutschen Fürstentümer hinein (Deutschland war damals ja noch nicht einmal eine Idee) die Rede.

Hunderte am Bau beteiligte Handwerker lebten damals um die Kirche herum, die Esterházy-Fürsten lockten kleinere Bauern aus Kleinhöflein mit dem Versprechen eines kleinen Weingartens dazu.

Die „Bergler“ wollten keine Eisenstädter sein

1848 kamen die späte Genugtuung für die Kuruzzen, die Bürgerliche Revolution beutelte das Kaiserreich ordentlich durch. Im Zuge der Neuorganisation wurde Eisenstadt eine Komitatsvorstadt, zu diesem Komitat zählten neben Kleinhöflein und St. Georgen auch die unabhängigen Gemeinden Berg (1.675 Einwohner), die jüdische Gemeinde am Unterberg (656) und der Schlossgrund (166). Die Freistadt Eisenstadt hatte nur 2.599 Einwohner. Ihr Anliegen, die umliegenden Gemeinden einzugemeinden, scheiterte dreimal an deren Widerstand, zuletzt 1903.

Am 30. April 1925 wurde Eisenstadt zur Landeshauptstadt des jungen Burgenlandes, nur wenig später, am 15. Oktober 1938, degradierten die Nazis sie zum Landkreisvorort. Das Burgenland gab es da schon nicht mehr, zuvor, im August 1938, wurden Ober- und Unterberg von den Nazis nach Eisenstadt eingemeindet, ein Monat später auch Kleinhöflein und St. Georgen. 1948 und 1950 wurden Kleinhöflein und St. Georgen wieder ausgemeindet, 1971 aber wieder eingemeindet. Der Oberberg blieb seither ein Teil Eisenstadts.

Der Oberberg vor seiner Eingemeindung

Hier setzte Hans Skarits in der Vorwoche eine Diskussionveranstaltung der anderen Art an. Gemeinsam mit Angelika Futschek, der Kuratorin der Stadtvilla - das ja auch schon ein „Museum der anderen Art“ sein will - befragte er die gut 40 Zeitzeuginnen und Zeugen zu ihrer Erinnerung an den Oberberg ihrer Kindheit.

Rosa Wirth, Jahrgang 1932, erinnert sich etwa an die völlig andere Rolle der Frau: „Als Mädels haben wir uns damals ja nicht viel getraut.“ Überhaupt sei die Moral eine ganz andere gewesen: „Geschminkt haben wir uns erst mit 18.“

An die „Russenzeit“ erinnert sie sich gut, 1946, als sie von Rust auf den Oberberg kam, begann die sowjetische Kommandantur aber bereits hart gegen Vergehen der eigenen Soldaten durchzugreifen. Dennoch: „Nachts durch den Schlosspark sind wir nur in Gruppen gegangen.“

Generell aber sei das Leben einfacher gewesen. Diese Einfachheit könnte man als Armut interpretieren, aber auch als Heimeligkeit: „Wir haben uns alle gekannt, alle Häuser waren gleich. Heute kennt man die Menschen kaum noch - und überall diese schrecklichen Neubauten.“

Der Oberberg wirkt damit, wie Frau Wirth ihn beschreibt, einerseits ländlicher. Andererseits war er aber auch städtischer, sie und andere Zeitzeugen wie der letzte verbliebene Winzer Franz Xaver Lehner berichten von acht Heurigen und bis zu vierzig Buschenschänken, mehreren Hotels und natürlich den Haydn-Lichtspielen.

„Zimmer, Küche, Kabinett, Schweinestall und Weinkeller“

Ein Jahr älter als Wirth ist Hans Rumpler. Er sei „gut eingerichtet gewesen“ in seiner Kindheit, der Vater war Fleischhauer, ihr Haus hatte Zimmer, Küche, Kabinett, Schweinestall und Weinkeller. Eine harte Zeit sei für aber besonders die Schulzeit unter den Nationalsozialisten gewesen. Die Lehrer hätten gewusst, wer die Katholiken in der Klasse seien: „Auf uns sind sie besonders losgegangen“, erzählt Rumpler, der aber sichtlich das Thema bald wieder wechseln möchte.

Andere hatten es da weniger gut, F.X. Lehner erinnert sich etwa an seine Nachkriegs-Kindheit, als man Wasser immer noch aus dem Brunnen holen musste. „Zuerst hat der Vater gebadet, dann im gleichen Wasser die Schwestern, dann ich, dann die Mutter“, denkt er zurück.

Tetschndorfer Kirtag und Wirtschaftsfaktor Wallfahrten

So unterschiedlich die Kindheiten auch waren, vieles ist allen gemein: Die Erinnerung an den Kirtag, als ganz Eisenstadt auf den Oberberg kam. Dann gab es Kraftproben mit den - meist sozial schlechter gestellten - Burschen vom Unterberg. „Wir haben immer gewonnen. Deswegen war der Bergler Kirtag auch als Tetschndorfer Kirtag in den anderen Stadtteilen bekannt“, lacht Lehner.

„Es wird kundgetan...“, wissen auch alle noch, wie der Dorftrommler Herr Hübner geklungen hat.

Und man hört bei allen den Stolz, als sie von den Wallfahrten erzählen. Jeden ersten Sonntag im September kamen die Wallfahrer aus Wien, jeden ersten im Oktober die Kroaten. Der Oberberg muss gesteckt voll gewesen sein, jedes einzelne Zimmer belegt, jeder der 40 Buschenschänke ausreserviert und jede Mitbringserl verkauft worden sein. „Wieso ist das heute nicht mehr so?“, fragt eine Zeitzeugin fast wehmütig.

„Die Zeiten ändern sich, leider gehen kaum noch jemand wallfahrten, eine touristische Alternative wurde nicht gefunden“, seufzt die „lebendige Oberberg-Chronik“ Hans Skarits. Er schließt den Abend mit einem Witz, der das Zusammengehörigkeitsgefühl am Oberberg gut beschreibt: „Ein Mann geht nach dem Wirtshaus nach Hause, da sieht er ein weinendes Kind einsam dastehen. Er nimmt es mit nach Hause und sagt seiner Frau: Na, das Bankert werden wir auch noch durchfüttern. Du Depp, sagt daraufhin seine Frau, das ist ja eh unseres!“

Exkurs: Wozu Geschichte?

Wieso, oder, auf gut Burgenländisch, „auf was hinauf“ sollte man sich eigentlich mit Geschichte beschäftigen? Die Zeiten sind vorbei. Es gibt keine Schweinderl mehr am Oberberg, dafür, wen man richtig steht, 5G-fähiges Internet. Winzer gibt es noch genau einen, das sind deutlich weniger als die acht Heurige, an die sich Zeitzeugen erinnern. Die Kinder spielen nicht mehr auf der Straße sondern auf der Playstation. Die birgt zwar auch Gefahren, aber eben weniger physische als die Wiener Straße, auf der nicht mehr Kutschen, sondern Autos zu zehntausendfach durchpreschen.

„Auf was hinauf“ mag eine grammatikalisches Grauen sein, ist aber Teil der Antwort: Die Beschäftigung mit der Geschichte ist die Vogelperspektive, aus der man die Politik betrachten kann, ohne durch ihre parteipolitischen Schützengräben waten zu müssen. Man sieht dort oben die Dinge, die tatsächlich glauben lassen, dass „früher alles besser“ war. Der ganze Oberberg war wie eine große Familie, immer war etwas los, das Leben war einfacher, man brauchte nicht viel und Regeln gab es sowieso kaum.

Dort oben sieht man aber auch die unschönen Dinge, die, die zum Glück Vergangenen sind und hoffentlich bleiben. Die kriegstraumatisierten Väter, kein fließendes Wasser, die medizinische Unterversorgung und die alltägliche Gewalt.

Geschichte lehrt uns also, woher wir kommen. Und ohne dieses Wissen können wir nicht verstehen, wer wir eigentlich sind.

Der Oberberg war vor seiner Eingemeindung einerseits ländlicher (wie hier auf einer alten Postkarte zu sehen - im Hintergrund hinter der eher ärmlichen Wirtschaft erkennt man die Bergkirche). Foto: Archiv: AKON/ÖNB

Andererseits wirkte der Oberberg auch städtischer, mehrstöcke und Barock anmutende Häuserzeilen wie diese gab es im Burgenland ganz selten, die Wiener Straße wirkte eher wie eine Gasse eines bürgerlichen Bezirks in Budapest oder Wien. Foto: Fotos: BVZ/Kaiser

Stadtvilla-Kuratorin Angelika Futschek versuchte den fast 50 Gästen ihre Erinnerungen an das Alltagsleben auf dem Oberberg zu entlocken. Foto: Fotos: BVZ/Kaiser

Eine Anischtskarte einer Luftaufnahmen von Eisenstadt 1929 zeigt: Der Ober- und Unterberg waren damals noch baulich eine Einheit - eine identitäre Einheit ist zumindestens der Oberberg bis heute geblieben. Foto: Archiv: AKON/ÖNB

Die Veranstaltung "Der Oberberg vor der Eingemeindung" im Haus der Begegnung war sehr gut besucht, viele Gäste brachten Erinnerungsstücke an das Leben vor der Eingemeindung 1938 mit. Foto: Fotos: BVZ/Kaiser