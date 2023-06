So schön war das Eisenstädter Grätzlfest

Die Apotheker-Familie Müntz wollte mit dem „Grätzl Handwerksfest“ am vergangenen Samstag in der oberen Hauptstraße das Handwerk hochleben lassen. Hunderte Gäste konnten bei bestem Wetter in die Handwerkskunst des Schneiderns, Töpfern, Goldschmiedens oder Weinmachens eintauchen.