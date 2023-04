Keine Mieterhöhung in Eisenstädter Sozialwohnungen

Werbung

Die Inflation und darüber hinausgehende Preiserhöhungen machen nicht nur Menschen mit geringen Einkommen Probleme - dennoch sind finanziell benachteiligte Bevölkerungsgruppen besonders hart betroffen. Durch die Erhöhung der Richtwertmieten per 1. April um rund 8,6 Prozent, von 5,61 auf 6,09 Euro pro Quadratmeter etwa. Die Landeshauptstadt kündigte nun an, die Kostensteigerung für die 24 Sozialwohnungen in der Ruster Straße zu übernehmen. „Diese Erhöhung werden wir in Eisenstadt in der jetzigen Situation nicht mittragen. Die Stadt als Wohnungseigentümerin wird die Differenz auf die gesetzliche Erhöhung als Zuschuss gewähren“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner.

Während die Gebühren für Eislaufen, Schwimmen, Parken und andere städtische Einrichtungen im Schnitt um 10,5 Prozent stiegen, wie etwa die FPÖ in einer Aussendung kritisierte, ändert sich am Mietpreis der Gemeindewohnungen damit für die Bewohner auch ab 1. April nichts. Zusätzlich gibt es von der Gemeinde für Heizkostenzuschussbezieher einen Sonderbonus von 100 Euro und Unter-18-Jährige Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.